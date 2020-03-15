Премьер-лига. Десна отобрала очки у Динамо

В 23-м туре украинской Премьер-Лиги киевское Динамо сыграло вничью 1:1 с черниговской Десной.

Матч прошел в Киеве на НСК Олимпийский в воскресенье 15 марта.

На старте матча обе команды обменялись опасными ударами. У киевлян сильный удар нанес Мохаммед Кадири, а у Десны пробивал Владислав Калитвинцев. В обоих моментах на месте были голкиперы. На 44-й минуте после удара Владимира Шепелева мяч попал в перекладину ворот Десны.

В начале второго тайма динамовцы были более активными в атаке и логично повели в счете на 69-й минуте. После прострела от Шепелева на опережение сыграл Назарий Русин - 1:0. На 74-й минуте Сергей Старенький пробил Георгия Бущана. Но главный судья отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав положение вне игры.

На 80-й минуте Десна сравнивает счет. После обрезки Александра Караваева Александр Филиппов вышел один на один с Бущаном и легко переиграл вратаря Динамо – 1:1. В заключительные минуты был еще один момент у Виталия Буяльского, но он пробил рядом со штангой.

После этой ничьи Динамо снова потеряло вторую строчку в турнирной таблице. На второй позиции после победы над Шахтером оказалась луганская Заря.