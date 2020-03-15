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Обирати нардепа на Харківщині прийшло близько чверті виборців

Неділя, 15 березня 2020, 22:03
Обирати нардепа на Харківщині прийшло близько чверті виборців

На момент закриття виборчих дільниць явка виборців на проміжних виборах народного депутата ОВО № 179 у Харківській області склала 27,47%.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: Станом на 20 годину явка склала 27,47%, на 16 – 22,18%, на 12 – 12,94%.

Для порівняння, під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО № 179 становила 51,01%, а загалом по Україні – 49,2%.

За словами члена комісії Ірини Єфремової, відповідальною за забезпечення повноважень комісії у Харківській області, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не зафіксовано.

Результати проміжних виборів народного депутата в ОВО № 179 мають бути встановлені не пізніше ніж на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня 2020 року включно.

Передісторія:

  • Проміжні вибори в окрузі №179 було оголошено у зв’язку з призначенням обранця від цього округу Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА.
  • До виборчого бюлетеня було включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибориВерховна РадаХарківська область
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