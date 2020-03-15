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Выбирать нардепа в Харьковской области пришло около четверти избирателей

Воскресенье, 15 марта 2020, 22:03
Выбирать нардепа в Харьковской области пришло около четверти избирателей

На момент закрытия избирательных участков явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО № 179 в Харьковской области составила 27,47%.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: По состоянию на 20 часов явка составила 27,47%, на 16 – 22,18%, на 12 – 12,94%.

Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО № 179 составила 51,01%, а в целом по Украине – 49,2%.

По словам члена комиссии Ирины Ефремовой, ответственной за обеспечение полномочий комиссии в Харьковской области, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксировано.

Результаты промежуточных выборов народного депутата в ОВО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 включительно.

Предыстория:

  • Промежуточные выборы в округе №179 был объявлен в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.
  • В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборыВерховная РадаХарьковская область
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