У США пропонують скасувати заходи за участі понад 50 осіб

Центр з контролю і профілактики захворювань США закликав скасувати будь-які заходи за участі 50 і більше осіб на найближчі вісім тижнів.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення Центру з контролю і профілактики захворювань США

Деталі: Такі заходи, на думку Центру, можуть сприяти поширенню коронавірусу. Обмежити пропонується конференції, фестивалі, паради, концерти, весілля та будь-які інші зібрання.

Нагадаємо: