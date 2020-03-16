У США пропонують скасувати заходи за участі понад 50 осіб

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Понеділок, 16 березня 2020, 05:42

Центр з контролю і профілактики захворювань США закликав скасувати будь-які заходи за участі 50 і більше осіб на найближчі вісім тижнів.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення Центру з контролю і профілактики захворювань США

Деталі: Такі заходи, на думку Центру, можуть сприяти поширенню коронавірусу. Обмежити пропонується конференції, фестивалі, паради, концерти, весілля та будь-які інші зібрання.

Нагадаємо:

  • Станом на 15 березня у США підтверджено 69 летальних випадків в результаті зараження коронавірусом і 3774 випадків інфікування.
  • 13 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.
  • Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом, гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни. 

Українська правда
Теми: коронавірус США


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