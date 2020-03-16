В США предлагают отменить мероприятия с участием более 50 человек

Центр по контролю и профилактике заболеваний США призвал отменить любые мероприятия с участием 50 и более человек на ближайшие восемь недель.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Детали: Такие мероприятия, по мнению Центра, могут способствовать распространению коронавируса. Ограничить предлагается конференции, фестивали, парады, концерты, свадьбы и любые другие собрания.

Напомним: