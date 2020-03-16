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В США предлагают отменить мероприятия с участием более 50 человек

Понедельник, 16 марта 2020, 04:42
В США предлагают отменить мероприятия с участием более 50 человек

Центр по контролю и профилактике заболеваний США призвал отменить любые мероприятия с участием 50 и более человек на ближайшие восемь недель.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Детали: Такие мероприятия, по мнению Центра, могут способствовать распространению коронавируса. Ограничить предлагается конференции, фестивали, парады, концерты, свадьбы и любые другие собрания.

Напомним:

  • По состоянию на 15 марта в США подтверждено 69 летальных случаев в результате заражения коронавируса и 3774 случаев инфицирования.
  • 13 марта Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
  • Власти США выделят $ 50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса, деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.

Украинская правда
Темы: коронавирусСША
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