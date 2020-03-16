Олімпійський вогонь в Афінах передаватимуть без глядачів

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Понеділок, 16 березня 2020, 06:29

Олімпійський комітет Греції вирішив провести церемонію передачі Олімпійського вогню на пустому стадіоні через коронавірус. 

Джерело: sportarena

Деталі: Церемонія має відбутись на наступному тижні. 

Окрім того, олімпійський комітет раніше вже закликав мерів міст, де відбудеться естафета Олімпійського вогню, дотримуватись всіх рекомендацій органів охорони здоров’я.

Нагадаємо:

  • Наприкінці лютого в Японії заявляли, що продовжуватимуть підготовку до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.

Українська правда
Теми: коронавірус


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