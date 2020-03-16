Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпійський вогонь в Афінах передаватимуть без глядачів

Понеділок, 16 березня 2020, 05:29
Олімпійський вогонь в Афінах передаватимуть без глядачів

Олімпійський комітет Греції вирішив провести церемонію передачі Олімпійського вогню на пустому стадіоні через коронавірус. 

Джерело: sportarena

Деталі: Церемонія має відбутись на наступному тижні. 

Окрім того, олімпійський комітет раніше вже закликав мерів міст, де відбудеться естафета Олімпійського вогню, дотримуватись всіх рекомендацій органів охорони здоров’я.

Нагадаємо:

  • Наприкінці лютого в Японії заявляли, що продовжуватимуть підготовку до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: