Олімпійський вогонь в Афінах передаватимуть без глядачів

Олімпійський комітет Греції вирішив провести церемонію передачі Олімпійського вогню на пустому стадіоні через коронавірус.

Джерело: sportarena

Деталі: Церемонія має відбутись на наступному тижні.

Окрім того, олімпійський комітет раніше вже закликав мерів міст, де відбудеться естафета Олімпійського вогню, дотримуватись всіх рекомендацій органів охорони здоров’я.

Нагадаємо: