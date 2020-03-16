Олімпійський вогонь в Афінах передаватимуть без глядачів
Понеділок, 16 березня 2020, 05:29
Олімпійський комітет Греції вирішив провести церемонію передачі Олімпійського вогню на пустому стадіоні через коронавірус.
Джерело: sportarena
Деталі: Церемонія має відбутись на наступному тижні.
Окрім того, олімпійський комітет раніше вже закликав мерів міст, де відбудеться естафета Олімпійського вогню, дотримуватись всіх рекомендацій органів охорони здоров’я.
Нагадаємо:
- Наприкінці лютого в Японії заявляли, що продовжуватимуть підготовку до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.
Українська правда