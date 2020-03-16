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Олимпийский огонь в Афинах будут передавать без зрителей

Понедельник, 16 марта 2020, 05:29
Олимпийский огонь в Афинах будут передавать без зрителей

Олимпийский комитет Греции решил провести церемонию передачи Олимпийского огня на пустом стадионе из-за коронавируса.

Источник: sportarena

Детали: Церемония должна состояться на следующей неделе.

Кроме того, олимпийский комитет ранее уже призвал мэров городов, где состоится эстафета Олимпийского огня, соблюдать все рекомендации органов здравоохранения.

Напомним:

  • В конце февраля в Японии заявляли, что будут продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые должны состояться летом в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии нового коронавируса неопределенны.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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