Олимпийский огонь в Афинах будут передавать без зрителей

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Понедельник, 16 марта 2020, 06:29

Олимпийский комитет Греции решил провести церемонию передачи Олимпийского огня на пустом стадионе из-за коронавируса.

Источник: sportarena

Детали: Церемония должна состояться на следующей неделе.

Кроме того, олимпийский комитет ранее уже призвал мэров городов, где состоится эстафета Олимпийского огня, соблюдать все рекомендации органов здравоохранения.

Напомним:

  • В конце февраля в Японии заявляли, что будут продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые должны состояться летом в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии нового коронавируса неопределенны.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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