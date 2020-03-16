Олимпийский огонь в Афинах будут передавать без зрителей
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Понедельник, 16 марта 2020, 06:29
Олимпийский комитет Греции решил провести церемонию передачи Олимпийского огня на пустом стадионе из-за коронавируса.
Источник: sportarena
Детали: Церемония должна состояться на следующей неделе.
Кроме того, олимпийский комитет ранее уже призвал мэров городов, где состоится эстафета Олимпийского огня, соблюдать все рекомендации органов здравоохранения.
Напомним:
- В конце февраля в Японии заявляли, что будут продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые должны состояться летом в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии нового коронавируса неопределенны.
Украинская правда
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