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На Донбасі двоє поранених та двоє травмованих – ООС

Понеділок, 16 березня 2020, 06:12
На Донбасі двоє поранених та двоє травмованих – ООС

15 березня бойовики 12 разів порушили режим "тиші". Від ворожих обстрілів були поранені двоє військових, ще двоє зазнали бойових травм. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Російські найманці вели обстріли біля Пісків, Лебединського, Невельського, Широкиного, Старогнатівки, Павлополю, Луганського та Кримського.

"Вчора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще два бойове ураження", – повідомили у штабі.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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