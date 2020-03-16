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На Донбассе двое раненых и двое травмированных – ООС

Понедельник, 16 марта 2020, 06:12
На Донбассе двое раненых и двое травмированных – ООС

15 марта боевики 12 раз нарушили режим "тишины". От вражеских обстрелов были ранены двое военных, еще двое получили боевые травмы.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники вели обстрелы у Песков, Лебединского, Невельского, Широкино, Старогнатовки, Павлополя, Луганского и Крымского.

"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевую травму", – сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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