На Донбассе двое раненых и двое травмированных – ООС

105 просмотров
Понедельник, 16 марта 2020, 07:12

15 марта боевики 12 раз нарушили режим "тишины". От вражеских обстрелов были ранены двое военных, еще двое получили боевые травмы.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники вели обстрелы у Песков, Лебединского, Невельского, Широкино, Старогнатовки, Павлополя, Луганского и Крымского.

"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевую травму", – сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 9 обстрелов, военный получил пулевое ранение руки 15 марта 2020, 07:07
Оккупанты стреляли 6 раз: минометы, гранатометы, стрелковое оружие 14 марта 2020, 21:41
Желаемое vs действительность: реалистичны ли мирные планы власти? 14 марта 2020, 15:00
Все новости
Главные новости
Зараженных коронавирусом во всем мире больше чем в Китае
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В полночь на границе закроют около 100 пунктов пропуска
В Украину прибыл спецборт с эвакуированными из Италии
Все новости
Лайфхаки

13 секретов, которые сделают весеннюю уборку легкой и приятной

Фото

13 фото, которые покажут, что черные коты точно (не) похожи на предвестников беды

здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!