Зеленський створив координаційну раду з протидії COVID-19

Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Джерело: указ глави держави

Деталі: Зазначається, що поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки.

Щоб посилити захист населення указом Зеленського утворюється координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Визначено, що основним завданням ради є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню. COVID-19 в Україні.

Встановлюється, що координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 має право:

одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

До координаційної ради крім Зеленського входять глава МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступник міністра охорони здоров’я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністр оборони Андрій Таран, начальник Генерального штабу головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, перший помічник президента Сергій Шефір, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Секретарем координаційної ради визначено заступника керівника Офісу президента Кирила Tимoшенка.

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