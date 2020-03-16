У першого інфікованого коронавірусом в Україні результат тесту вже негативний

У мешканця Чернівців, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом із COVID-19 в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні ми отримали перший негативний результат від нашого пацієнта №1, у якого ми мали попередні результати позитивні. Тобто ми можемо говорити, що через 2 доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо він так само буде негативний, ми можемо говорити про одужання і виписання такого пацієнта".

Деталі: Щодо пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус, дотримується принцип двох негативних результатів. Тільки в такому випадку їх виписують із лікарні.

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