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У першого інфікованого коронавірусом в Україні результат тесту вже негативний

Понеділок, 16 березня 2020, 11:41
У першого інфікованого коронавірусом в Україні результат тесту вже негативний

У мешканця Чернівців, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом із COVID-19 в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні ми отримали перший негативний результат від нашого пацієнта №1, у якого ми мали попередні результати позитивні. Тобто ми можемо говорити, що через 2 доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо він так само буде негативний, ми можемо говорити про одужання і виписання такого пацієнта".

Деталі: Щодо пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус, дотримується принцип двох негативних результатів. Тільки в такому випадку їх виписують із лікарні.

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.  
  • Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
  • Його госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не мала симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
  • Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Чернівці
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