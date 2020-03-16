Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19

Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Источник: указ главы государства

Детали: Отмечается, что распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия.

Для защиты населения указом Зеленского образуется координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Определено, что основной задачей совета является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Устанавливается, что координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право:

получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

В координационный совет кроме Зеленского входят глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Секретарем координационного совета определены заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Tимoшенко.

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