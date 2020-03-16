У Києві продовжили термін пільгової оплати компослуг

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Понеділок, 16 березня 2020, 14:57

Столична влада продовжує термін дії пільгової сплати за комунальні послуги та закликає робити це онлайн.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на брифінгу

Пряма мова: "Сьогодні було прийнято рішення, ми продовжимо пільговий період оплати комунальних платежів для мешканців Києва. У нас була норма знижки на 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Ми продовжуємо цю норму до кінця місяця"

Деталі: Мешканців столиці закликають максимально оплачувати послуги ЖКГ онланй, щоб не йти до банків та поштових відділень (вони продовжують працювати –ред.). Також просять допомогти тим, хто не має змоги заплатити онлайн сам: умовно кажучи хоча б своїм бабусям-дідусям.

Що передувало: Столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Станом на 16 березня в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 Київ


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