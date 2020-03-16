В Киеве продлили срок льготной оплаты комуслуг

Столичные власти продлевает срок действия льготной оплаты коммунальных услуг и призывает делать это онлайн.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на брифинге

Прямая речь: "Сегодня было принято решение, мы продолжим льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Мы продолжаем эту норму до конца месяца".

Детали: Жителей столицы призывают максимально оплачивать услуги ЖКХ онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения (они продолжают работать -ред.). Также просят помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам: условно говоря хотя бы своим бабушкам-дедушкам.

Что предшествовало: Столичные власти усилили ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

По состоянию на 16 марта в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.