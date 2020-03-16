Митник нелегально "проводив" людей у Росію

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Понеділок, 16 березня 2020, 17:42

Слідчі затримали головного державного інспектора митного посту "Куп’янськ" Слобожанської митниці Держмитслужби за незаконне переправлення людей до Росії.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Держпрацівник взаємодіяв з двома цивільними спільниками. Незаконний канал перетину державного кордону в бік Російської Федерації діяв на території Куп’янського району Харківської області поза офіційними пунктами пропуску.

За перетин кордону однією людиною йому платили $1500.

Головного інспектора митного посту затримали 13 березня за отримання $4500 за переправлення людей до Росії.

Зловмисникам загрожує ув’язнення від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: 13 березня співробітники СБУ також зупинили масштабну схему із незаконної легалізації росіян в Євросоюзі.

Українська правда
Теми: митниця Росія кордон


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