Слідчі затримали головного державного інспектора митного посту "Куп’янськ" Слобожанської митниці Держмитслужби за незаконне переправлення людей до Росії.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Держпрацівник взаємодіяв з двома цивільними спільниками. Незаконний канал перетину державного кордону в бік Російської Федерації діяв на території Куп’янського району Харківської області поза офіційними пунктами пропуску.

За перетин кордону однією людиною йому платили $1500.

Головного інспектора митного посту затримали 13 березня за отримання $4500 за переправлення людей до Росії.

Зловмисникам загрожує ув’язнення від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: 13 березня співробітники СБУ також зупинили масштабну схему із незаконної легалізації росіян в Євросоюзі.