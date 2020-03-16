Таможенник нелегально "проводил" людей через границу в сторону России

Следователи задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Купянск" Слобожанской таможни Гостаможслужбы за незаконную переправку людей в Россию.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Госработник взаимодействовал с двумя гражданскими сообщниками. Незаконный канал пересечения государственной границы в сторону Российской Федерации действовал на территории Купянского района Харьковской области вне официальных пунктов пропуска.

За пересечение границы одним человеком ему платили $1500.

Главного инспектора таможенного поста задержали 13 марта при получении $4500 за переправку людей в Россию.

Злоумышленникам грозит заключение от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним: 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины остановили масштабную схему по незаконной легализации россиян в Евросоюзе.