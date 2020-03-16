Суд виправдав зятя заступника Авакова, який напав на журналістів – ЗМІ

Києво-Святошинський райсуд Київської області виніс виправдувальний вирок зятю заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря – Олега Поліщука, який напав та пограбував журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Своє рішення суд ухвалив 16 березня. Суддя Владислав Лисенко, попри наявність відео нападу, виправдав зятя правоохоронця "у зв’язку з недоведенням, що в його діях є склад злочину".

Журналісти нагадують, що напад стався 5 років тому під час зйомок маєтку родини тодішнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря у с. Лісники, що під Києвом.

Фізичне перешкоджання роботі журналістів зятем правоохоронця зафіксовано на відео. Того ж дня Поліщук з групою молодиків побив оператора, розтрощив і викрав камеру. За фактом нападу на журналістів порушено кримінальне провадження за двома статтями: ст.171 ч.1 ("Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів") та ст.186 ч.2 ("Грабіж, поєднаний з насильством").

За даними Bihus.Info, протягом 5 років справу побиття журналістів свідомо затягували. У лютому 2018 року Києво-Святошинський суд навіть закрив справу на підставі документів, які виявились підробкою.

За словами журналістів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков до останнього не коментував напад зятя свого заступника на журналістів. І, зрештою, у коментарі журналістці, на яку було скоєно напад, він порадив "припинити істерику". Лише коли тодішній народний депутат Єгор Соболєв почав збирати підписи за відставку Авакова з поста міністра, Чеботар самостійно подав заяву про відставку.

Bihus.Info також нагадує, що нещодавно проти його журналістів відкрили кримінальну справу. Вони помітили, як першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля вранці з-під будинку забирає водій на дорогому позашляховику. Того ж дня підлеглі Коваля відкрили кримінальне провадження і допитали редакцію.