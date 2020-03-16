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Суд оправдал зятя зама Авакова, который напал на журналистов – СМИ

Понедельник, 16 марта 2020, 18:00
Суд оправдал зятя зама Авакова, который напал на журналистов – СМИ

Киево-Святошинский райсуд Киевской области вынес оправдательный приговор зятю заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря - Олегу Полищуку, который напал и ограбил журналистов программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

Источник: Bihus.Info

Детали: Свое решение суд принял 16 марта. Судья Владислав Лысенко, несмотря на наличие видео нападения, оправдал зятя милиционера "в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления".

Журналисты напоминают, что нападение произошло 5 лет назад во время съемок поместья семьи тогдашнего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря в с. Лесники под Киевом.

Физическое препятствование работе журналистов зятем милиционера зафиксировано на видео. В тот же день Полищук с группой молодых людей избил оператора, разбил и похитил его камеру. По факту нападения на журналистов возбуждено уголовное производство по двум статьям: ст.171 ч.1 (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.186 ч.2 (грабеж, соединенный с насилием).

По данным Bihus.Info, в течение 5 лет дело избиения журналистов сознательно затягивали. В феврале 2018 года то же Киево-Святошинский суд даже закрыл дело на основании документов, которые оказались подделкой.

По словам журналистов министр внутренних дел Арсен Аваков до последнего не комментировал нападение зятя своего заместителя на журналистов. А в комментарии журналистке, на которую было совершено нападение, он посоветовал "прекратить истерику". И только после того, как тогдашний народный депутат Егор Соболев начал собирать подписи за отставку Авакова с поста министра, Чеботарь самостоятельно подал заявление об отставке.

Bihus.Info также напоминает, что недавно против его журналистов открыли уголовное дело. Они заметили, как первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля утром из-под дома забирает водитель на дорогом внедорожнике. В тот же день подчиненные Коваля открыли уголовное производство и допросили редакцию.

Темы: АваковсудСМИкриминал
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