Бойовики 6 разів порушували "тишу" – ООС
Понеділок, 16 березня 2020, 19:17
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
- двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.
Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українська правда