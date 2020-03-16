Бойовики 6 разів порушували "тишу" – ООС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:

двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.