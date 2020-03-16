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Боевики 6 раз нарушали "тишину" - ООС

Понедельник, 16 марта 2020, 19:17
Боевики 6 раз нарушали тишину - ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно:

  • дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Лебединским - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи Новотошковское - с противотанкового ракетного комплекса;
  • недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 3 мины.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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