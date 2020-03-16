Кернес відмовився виконувати доручення Зеленського щодо коронавірусу

27488 переглядів
Понеділок, 16 березня 2020, 20:17

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

Джерело: коментар харківського голови Українській правді

Пряма мова: "Я проти закриття метро і закривати його не збираюся!

Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися".

Що передувало: у зв'язку з небезпекою поширення нового коронавирусу Зеленський просить уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 12:00 дня 18 березня.

Українська правда
Теми: Кернес Зеленський коронавірус Харків метро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Карантин у Харкові: Кернес придумав для шкіл своє рішення 12 березня 2020, 09:49
Справу проти Кернеса поновили 31 січня 2020, 15:47
Кернес готує підґрунтя для повернення проспекту імені Жукова 22 січня 2020, 14:55
Усі новини
Головні новини
Кернес відмовився виконувати доручення Зеленського щодо коронавірусу
Зеленський зібрав на Банковій олігархів – ЗМІ
В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців
Зеленський збирає у себе "слуг"
Усі новини
здоров'я

Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

психологія

6 порад, як контролювати себе під час спалаху гніву

думка

Чи можна дітям гратися з їжею?