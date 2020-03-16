Кернес відмовився виконувати доручення Зеленського щодо коронавірусу

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

Джерело: коментар харківського голови Українській правді

Пряма мова: "Я проти закриття метро і закривати його не збираюся!

Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися".

Що передувало: у зв'язку з небезпекою поширення нового коронавирусу Зеленський просить уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 12:00 дня 18 березня.