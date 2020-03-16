Зеленський вимагає закрити метро і міжобласне сполучення

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Понеділок, 16 березня 2020, 17:23

У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський просить уряд зупинити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів з 12 години дня 18 березня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверннені

Деталі: Зеленський повідомив, що 16 березня відбудеться засідання уряду, до якого у президента є низка доручень.

Пряма мова: "Міністерству інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне авіа та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі і у таксі. І до 20 осіб у тролейбусах/автобусах/трамваях".

Деталі: Президент заявив, що відтепер частіше виходитиме з інформуванням щодо ситуації з Covid-19.

Українська правда
Теми: Зеленський


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