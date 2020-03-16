Зеленський вимагає закрити метро і міжобласне сполучення
У зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський закликає уряд зупинити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 12 години дня 18 березня.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверннені
Деталі: Зеленський повідомив, що 16 березня відбудеться засідання уряду, до якого у президента є низка доручень.
Пряма мова: "Міністерству інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне авіа та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів.
Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі і у таксі. І до 20 осіб у тролейбусах/автобусах/трамваях".
Деталі: Президент заявив, що відтепер частіше виходитиме з інформуванням щодо ситуації з Covid-19.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19.
Передісторія:
- На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я в Україні отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.
- У мешканця Чернівців, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом із COVID-19 в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.За 2 доби у цього пацієнта відберуть зразки, і якщо результат тесту так само буде негативний, можна буде говорити про одужання і виписання цього пацієнта.