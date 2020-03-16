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Кернес отказался выполнять поручение Зеленского по коронавирусу

Понедельник, 16 марта 2020, 19:17
Кернес отказался выполнять поручение Зеленского по коронавирусу

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Источник: комментарий харьковского градоначальника Украинской правде

Прямая речь: "Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь!

Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться".

Что предшествовало: в связи с опасностью распространения нового коронавируса Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов с 12:00 дня 18 марта.

Украинская правда

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Темы: КернесЗеленскийкоронавирусХарьковметро
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