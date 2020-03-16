Ексголова Харківської ОДА перемогла на довиборах у Раду

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Понеділок, 16 березня 2020, 20:56

Юлія Світлична (самовисування) перемогла на проміжних виборах у 179 окрузі в Харківській області з результатом 77,54%.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані ІАС "Вибори народних депутатів України"

Деталі: Так, за результатами обробки 100% протоколів перемогу в 179 окрузі здобула Світлична з результатом 77,54%.

Друге місце посіла Вікторія Пташник ("Європейська солідарність") - 7,91%. Третє - Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування) - 3,03%.

Офіційні результати виборів ЦВК повинна встановити до 30 березня.

У Харківській області 15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата України в 179 виборчому окрузі. До округу входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони Харківської області.

Що було раніше: кандидат "Слуги народу" знялася з виборів на користь ексглави Харківської ОДА Світличної.

Теми: вибори Верховна Рада Харків ЦВК


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