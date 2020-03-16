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Экс-глава Харьковской ОГА уверенно победила на довыборах в Раду

Понедельник, 16 марта 2020, 19:56
Экс-глава Харьковской ОГА уверенно победила на довыборах в Раду

Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в 179 округе в Харьковской области с результатом 77,54%.

Источник: "Интерфакс-Украины" со ссылкой данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины"

Детали: Так, по результатам обработки 100% протоколов победу в 179 округе одержала Светличная с результатом 77,54%.

Второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.

Что было раньше: Кандидат "Слуги народа" снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА Светличной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная РадаХарьковЦИК
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