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Разумков збирає голів фракцій – нардеп

Понеділок, 16 березня 2020, 20:16
Разумков збирає голів фракцій – нардеп

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирає глав парламентських фракцій і депутатських груп на нараду в понеділок о 23:00.

Джерело: Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін у Facebook, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в керівництві однієї з парламентських фракцій

Пряма мова Рахманіна: "Голова Верховної Ради на ніч оголошує нараду. Подейкують, за участю Кабміну і РНБОУ. Президент анонсує ряд обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режимі".

Деталі: За словами співрозмовника агентства "Інтерфакс-Україна", Разумков запросив керівників парламентських фракцій і депутатських груп для проведення наради перед позачерговим засіданням Ради.

На сайті Ради також повідомляється, що Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 8:00 17 березня.

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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