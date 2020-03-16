Разумков збирає голів фракцій – нардеп

5188 переглядів
Понеділок, 16 березня 2020, 21:16

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирає глав парламентських фракцій і депутатських груп на нараду в понеділок о 23:00.

Джерело: Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін у Facebook, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в керівництві однієї з парламентських фракцій

Пряма мова Рахманіна: "Голова Верховної Ради на ніч оголошує нараду. Подейкують, за участю Кабміну і РНБОУ. Президент анонсує ряд обмежувальних заходів і закликає Раду працювати в пленарному режимі".

Деталі: За словами співрозмовника агентства "Інтерфакс-Україна", Разумков запросив керівників парламентських фракцій і депутатських груп для проведення наради перед позачерговим засіданням Ради.

На сайті Ради також повідомляється, що Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 8:00 17 березня.

Українська правда
Теми: Разумков Дмитро Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада змінить розклад і проведе позачергове засідання через коронавірус 16 березня 2020, 11:27
Депутатам вимірюватимуть температуру на вході до Ради 13 березня 2020, 12:54
Разумков: Засідання Ради через коронавірус може відбутися наступного тижня 13 березня 2020, 12:02
Усі новини
Головні новини
Зеленський зібрав на Банковій олігархів
Кернес відмовився виконувати доручення Зеленського щодо коронавірусу
В Євросоюзі хочуть запровадити спільну заборону в’їзду для іноземців
Зеленський збирає у себе "слуг"
Усі новини
ТаблоID

Що роблять зірки на самоізоляції

здоров'я

Целюліт: як позбутися і чому виникає

соціум

Коронавірус: що купити та підготувати на випадок епідемії