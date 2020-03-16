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Разумков собирает глав фракций – нардеп

Понедельник, 16 марта 2020, 20:16
Разумков собирает глав фракций – нардеп

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в понедельник в 23:00.

Источник: председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в Facebook, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в руководстве одной из парламентских фракций

Прямая речь Рахманина: "Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме".

Детали: По словам собеседника агентства "Интерфакс-Украина", Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады.

На сайте Рады также сообщается, что Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 8:00 17 марта.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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