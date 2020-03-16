Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В українців не буде проблем у разі прострочення візи США через карантин – посол

Понеділок, 16 березня 2020, 20:58
В українців не буде проблем у разі прострочення візи США через карантин – посол

Українці, у яких закінчується термін дії візи, зможуть повернутись на батьківщину після закриття кордонів без жодних проблем.

Джерело: посол України у США Володимир Єльченко, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "У нас вже є такі повідомлення. Умовно кажучи, "у мене віза закінчується завтра, а я вилечу лише через 5 днів. Що мені робити?" Нас запевнили в Державному департаменті, що жодних проблем у цих людей не буде. Це не буде порушенням режиму перебування, враховуючи виняткові обставини.

Таких людей карати не будуть ні штрафами, ні анулюванням візи - боятись не треба, все буде нормально. Але в ідеалі, якщо в них є якісь побоювання, нехай попередять посольства і генконсульства".

Деталі: Посол зазначив, що для евакуації знадобиться приблизно одна-дві доби.

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Нагадаємо: 13 березня на кордоні між Італією та Словенією застрягла група українців, які повертались з Італії, але словенські прикордонники їх не пускали через спалах коронавірусу. Словенія закрила свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: