В українців не буде проблем у разі прострочення візи США через карантин – посол

Українці, у яких закінчується термін дії візи, зможуть повернутись на батьківщину після закриття кордонів без жодних проблем.

Джерело: посол України у США Володимир Єльченко, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "У нас вже є такі повідомлення. Умовно кажучи, "у мене віза закінчується завтра, а я вилечу лише через 5 днів. Що мені робити?" Нас запевнили в Державному департаменті, що жодних проблем у цих людей не буде. Це не буде порушенням режиму перебування, враховуючи виняткові обставини.

Таких людей карати не будуть ні штрафами, ні анулюванням візи - боятись не треба, все буде нормально. Але в ідеалі, якщо в них є якісь побоювання, нехай попередять посольства і генконсульства".

Деталі: Посол зазначив, що для евакуації знадобиться приблизно одна-дві доби.

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Нагадаємо: 13 березня на кордоні між Італією та Словенією застрягла група українців, які повертались з Італії, але словенські прикордонники їх не пускали через спалах коронавірусу. Словенія закрила свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу.