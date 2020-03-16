В украинцев не будет проблем в случае просрочки визы США из-за карантина – посол

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Понедельник, 16 марта 2020, 21:58

Украинцы, у которых заканчивается срок действия визы, смогут вернуться на родину после закрытия границ без проблем.

Источник: посол Украины в США Владимир Ельченко, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "У нас уже есть такие сообщения. Условно говоря, "у меня виза заканчивается завтра, а я вылечу только через 5 дней. Что мне делать?" Нас заверили в Государственном департаменте, что никаких проблем у этих людей не будет. Это не будет нарушением режима пребывания, учитывая исключительные обстоятельства.

Таких людей наказывать не будут ни штрафами, ни аннулированием визы - бояться не надо, все будет нормально. Но в идеале, если у них есть какие-то опасения, пусть предупредят посольства и генконсульства ".

Детали: Посол отметил, что для эвакуации понадобится примерно одни-двое суток.

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Предыстория: 13 марта на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границус Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



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