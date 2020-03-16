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Трамп очікує, що США боротимуться з коронавірусом до кінця літа

Понеділок, 16 березня 2020, 21:21
Трамп очікує, що США боротимуться з коронавірусом до кінця літа

Президент США Дональд Трамп не виключив, що пандемія коронавирусу в США може продовжитися до липня-серпня.

Джерело: Трамп, якого цитує AFP

Деталі: Трамп вважає, що пандемія коронавірусу може тривати у США до липня або серпня, якщо влада буде "дійсно гарно працювати".

Також президент США вважає, що переносити вибори поки немає потреби.

Нагадаємо:

  • Станом на 15 березня у США підтверджено 69 летальних випадків в результаті зараження коронавірусом і 3774 випадків інфікування.
  • 13 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.
  • Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом, гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Трампкоронавірус
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