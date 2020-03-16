Трамп очікує, що США боротимуться з коронавірусом до кінця літа

Президент США Дональд Трамп не виключив, що пандемія коронавирусу в США може продовжитися до липня-серпня.

Джерело: Трамп, якого цитує AFP

Деталі: Трамп вважає, що пандемія коронавірусу може тривати у США до липня або серпня, якщо влада буде "дійсно гарно працювати".

Також президент США вважає, що переносити вибори поки немає потреби.

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