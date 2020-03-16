Трамп очікує, що США боротимуться з коронавірусом до кінця літа
Президент США Дональд Трамп не виключив, що пандемія коронавирусу в США може продовжитися до липня-серпня.
Джерело: Трамп, якого цитує AFP
Деталі: Трамп вважає, що пандемія коронавірусу може тривати у США до липня або серпня, якщо влада буде "дійсно гарно працювати".
Також президент США вважає, що переносити вибори поки немає потреби.
Нагадаємо:
- Станом на 15 березня у США підтверджено 69 летальних випадків в результаті зараження коронавірусом і 3774 випадків інфікування.
- 13 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.
- Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом, гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни.