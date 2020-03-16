Трамп ожидает, что США будут бороться с коронавирусом до конца лета
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Понедельник, 16 марта 2020, 22:21
Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.
Источник: Трамп, которого цитирует AFP
Детали: Трамп считает, что пандемия коронавируса может длиться в США до июля или августа, если власть будет " действительно хорошо работать".
Также президент США считает, что переносить выборы пока нет необходимости.
Напомним:
- По состоянию на 15 марта в США подтверждено 69 летальных случаев в результате заражения коронавируса и 3774 случаев инфицирования.
- 13 марта Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
- Власти США выделят $ 50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса, деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.
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