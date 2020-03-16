Трамп ожидает, что США будут бороться с коронавирусом до конца лета

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.

Источник: Трамп, которого цитирует AFP

Детали: Трамп считает, что пандемия коронавируса может длиться в США до июля или августа, если власть будет " действительно хорошо работать".

Также президент США считает, что переносить выборы пока нет необходимости.

Напомним: