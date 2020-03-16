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Трамп ожидает, что США будут бороться с коронавирусом до конца лета

Понедельник, 16 марта 2020, 21:21
Трамп ожидает, что США будут бороться с коронавирусом до конца лета

Президент США Дональд Трамп не исключил, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа.

Источник: Трамп, которого цитирует AFP

Детали: Трамп считает, что пандемия коронавируса может длиться в США до июля или августа, если власть будет " действительно хорошо работать".

Также президент США считает, что переносить выборы пока нет необходимости.

Напомним:

  • По состоянию на 15 марта в США подтверждено 69 летальных случаев в результате заражения коронавируса и 3774 случаев инфицирования.
  • 13 марта Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
  • Власти США выделят $ 50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса, деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.

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Темы: Трампкоронавирус
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