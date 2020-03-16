В Україну везуть велику партію експрес-тестів на коронавірус з Китаю

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Понеділок, 16 березня 2020, 23:44

В Україну незабаром прибуде велика партія експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

Джерело: президент Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова", якого цитує прес-служба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма – він нам допоміг, профінансувавши $80 мільйонів. І завдяки йому й пану Ярославському – теж хочемо йому подякувати – у суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну".

Деталі: Зеленський наголосив, що всі експрес-тести будуть спрямовані до лікарень.

Що було раніше: мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада замовила 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус Китай


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