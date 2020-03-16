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В Украину везут крупную партию экспресс-тестов на коронавирус из Китая

Понедельник, 16 марта 2020, 22:44
В Украину везут крупную партию экспресс-тестов на коронавирус из Китая

В Украину вскоре прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Источник: президент Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова", которого цитирует пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма - он нам помог, профинансировав $80 млн долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому - тоже хотим его поблагодарить - в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину".

Детали: Зеленский отметил, что все экспресс-тесты будут направлены в больницы.

Что было раньше: мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть заказала 100 тыс экспресс-тестов на коронавирус.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирусКитай
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