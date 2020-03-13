Київ замовив 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столична влада замовила ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус.
Джерело: пресслужба Кличка з посиланням на заяву мера в ефірі радіо "НВ"
Пряма мова: "На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 тисяч швидких тестів, що невдовзі будуть в Києві. Щоб ми були підготовленими і могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби".
Деталі: Кличко відзначив, що станом на 13 березня, у Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус.
Раніше столичний голова повідомляв, що місто закупило 5 тисяч експрес-тестів на коронавірус.
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Передісторія:
- Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- В Україні загалом зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. Про два останніх випадки стало відомо ввечері 12 березня. Covid-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
- Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом із дружиною повернувся після подорожі Італією.
- У європейських країнах за добу значно зросла кількість хворих на Covid-19. Станом на ранок 13 березня за час поширення китайського коронавірусу зареєстрували 128 343 випадки зараження. Успішно завершили лікування 68 324 людини. Померли від ускладнень 4720 осіб.
- 13 березня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.