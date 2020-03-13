Київ замовив 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столична влада замовила ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Джерело: пресслужба Кличка з посиланням на заяву мера в ефірі радіо "НВ"

Пряма мова: "На той випадок, якщо кількість хворих у столиці буде великою, ми вже замовили 100 тисяч швидких тестів, що невдовзі будуть в Києві. Щоб ми були підготовленими і могли оперативно здійснювати діагностику в разі потреби".

Деталі: Кличко відзначив, що станом на 13 березня, у Києві не зареєстровано випадків захворювання на коронавірус.

Раніше столичний голова повідомляв, що місто закупило 5 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Знати більше: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: