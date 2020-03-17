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На Буковине умерла женщина с подозрением на коронавирус – ОГА

Вторник, 17 марта 2020, 00:40
На Буковине умерла женщина с подозрением на коронавирус – ОГА

В инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Источник: Черновицкая ОГА в Facebook

Детали: Отмечается, что смерть наступила в результате "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции" около 19:00.

Накануне у женщины взяли анализы на выявление заболевания. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Напомним:

  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавируса. Одна женщина умерла.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновицкая область
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