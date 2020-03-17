На Буковине умерла женщина с подозрением на коронавирус – ОГА
Вторник, 17 марта 2020, 00:40
В инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.
Источник: Черновицкая ОГА в Facebook
Детали: Отмечается, что смерть наступила в результате "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции" около 19:00.
Накануне у женщины взяли анализы на выявление заболевания. Результаты ожидаются в ближайшее время.
Напомним:
- На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавируса. Одна женщина умерла.
Украинская правда