Кабмін доручив встановити граничні ціни на авіаквитки

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Вівторок, 17 березня 2020, 02:06

Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на авіапослуги.

Джерело: повідомлення на Урядовому порталі

Дослівно: "Мова йде про рейси, які здійснюватимуться авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому."

Деталі: Відповідне рішення було прийнято на засідання Кабміну 16 березня. Діятиме воно на період проведення заходів, які спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. 

Що передувало: Після оголошення про закриття авіасполучення ціни на авіаквитки різко зросли. Зокрема в компанії МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язане зі збільшенням запитів і панікою.

Водночас невдовзі у Київському обласному територіальному відділенні АМКУ заявили, що починають розслідування проти МАУ щодо підвищення цін на квитки.

Українська правда
Теми: авіа Кабінет міністрів


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