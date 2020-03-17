Кабмін доручив встановити граничні ціни на авіаквитки

Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на авіапослуги.

Джерело: повідомлення на Урядовому порталі

Дослівно: "Мова йде про рейси, які здійснюватимуться авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому."

Деталі: Відповідне рішення було прийнято на засідання Кабміну 16 березня. Діятиме воно на період проведення заходів, які спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Що передувало: Після оголошення про закриття авіасполучення ціни на авіаквитки різко зросли. Зокрема в компанії МАУ заявили, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язане зі збільшенням запитів і панікою.

Водночас невдовзі у Київському обласному територіальному відділенні АМКУ заявили, що починають розслідування проти МАУ щодо підвищення цін на квитки.