Кабмин поручил установить предельные цены на авиабилеты

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на авиауслуги.

Источник: сообщение на Правительственном портале

Дословно: "Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой."

Детали: Соответствующее решение было принято на заседание Кабмина 16 марта. Действовать оно будет на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Что предшествовало: После объявления о закрытии авиасообщения цены на авиабилеты резко возросли. В частности в компании В МАУ заявили, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

Позже в Киевском областном территориальном отделении АМКУ сообщили, что начинают расследование против МАУ о повышении цен на билеты.