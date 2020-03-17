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Кабмин поручил установить предельные цены на авиабилеты

Вторник, 17 марта 2020, 01:06
Кабмин поручил установить предельные цены на авиабилеты

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на авиауслуги.

Источник: сообщение на Правительственном портале

Дословно: "Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой."

Детали: Соответствующее решение было принято на заседание Кабмина 16 марта. Действовать оно будет на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Что предшествовало: После объявления о закрытии авиасообщения цены на авиабилеты резко возросли. В частности в компании В МАУ заявили, что рост цен на билеты из Европы в Украину на рейсы 15-16 марта связан с увеличением запросов и паникой.

Позже в Киевском областном территориальном отделении АМКУ сообщили, что начинают расследование против МАУ о повышении цен на билеты.

Украинская правда

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Темы: авиаКабинет министров
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