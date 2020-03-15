В МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язане зі збільшенням запитів і панікою.

Джерело: роз'яснення авіакомпанії щодо зростання цін авіаквитків на найближчі дати, повідомляє пресслужба МАУ, президент МАУ Євген Дихне у Facebook

Дослівно: "Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка".

"Щодо вартості. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі".

"Система автоматично визначає вартість відповідно до низки показників - інтенсивність продажів, попит на період часу тощо ... Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості".

Пряма мова Дихне: "Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків. ... Літаки, через запроваджені обмеження для пересування пасажирів, прямують до аеропортів призначення порожніми. Фактично, пасажирам доводиться платити за форматом roundtrip - "туди і назад". За таким принципом працює не тільки МАУ, як би хейтерам не хотілося звинуватити нас у цьому".

Деталі: При цьому Дихне навів ціни на квитки кількох європейських перевізників сполученням Франція - Україна (Міжнародний аеропорт ім.Шарля де Голля - "Бориспіль"), які коливаються від 25 до 35 тисяч грн.

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Зазначимо, після спалаху коронавірусу у Китаї з осередком в м.Ухань взяти участь в евакуації громадян України погодився лише один перевізник - авіакомпанія SkyUp.

Що передувало:

Раніше в МАУ повідомили, що авіакомпанія планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України з інших країн.

Нагадаємо,