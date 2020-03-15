В МАУ пояснили, чому ціни на квитки "злетіли" напередодні карантину

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Неділя, 15 березня 2020, 15:06

В МАУ заявляють, що зростання цін на квитки з Європи до України на рейси 15-16 березня пов'язано зі збільшенням запитів, а головний союзник зростання вартості – паніка.

Джерело:  роз'яснення авіакомпанії щодо  зростання цін авіаквитків на найближчі дати, повідомляє пресслужба МАУ, президент МАУ Євген Дихне у Facebook 

Дослівно: "Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка".  

"Щодо вартості. Сучасні компанії розраховують вартість авіаперельоту за одним тим самим алгоритмом. Ціну формує спеціальна система розрахунку - Revenue Management System, що виключає вірогідність формування вартості авіаквитків у ручному режимі". 

"Система автоматично визначає вартість на тому чи іншому маршруті у відповідності до цілої низки показників. Таких, як інтенсивність продажів, попит на період часу тощо. Цифрові алгоритми аналізують обсяг запитів на купівлю авіаквитків та перераховують їхню вартість у відповідності з кількістю користувачів, які одночасно заходять в глобальну систему бронювання для замовлення квитка та створення бронювання".

"Збільшення запитів на оформлення квитка система розцінює як підвищення попиту з відповідним корегуванням вартості". 

Деталі:  В авіакомпанії також перелічили причини зростання цін. 

Дослівно: "Не МАУ ухвалювала рішення щодо обмеження пасажирського сполучення.  Відповіді на низку риторичних запитань допомогли б прояснити ситуацію із зростанням цін -  Хто порахував кількість громадян України, і не тільки українців, які хочуть та мають повернутися? Хто розганяє паніку, що останній шанс повернутися – лише до 17 березня?Хто пояснив чітко і зрозуміло, як люди потраплять додому після цієї дати?". 

"Головне завдання авіакомпанії – підіймати літаки в небо і доправляти людей в усі точки світу, авіакомпанія ніколи добровільно не припинила би це робити", - заявили в МАУ. 

Пряма мова Дихне: "Знаю, що зараз активно розганяють зраду по мережі про вартість квитків.  ... Літаки, через запроваджені обмеження для пересування пасажирів, прямують до аеропортів призначення порожніми. Фактично, пасажирам доводиться платити за форматом roundtrip - "туди і назад". За таким принципом працює не тільки МАУ, як би хейтерам не хотілося звинуватити нас у цьому". 

Деталі: При цьому Дихне навів ціни на квитки кількох європейських перевізників сполученням Франція - Україна (Міжнародний аеропорт ім.Шарля де Голля - "Бориспіль"), які коливаються від 25 до 35 тисяч грн. 

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Що передувало:

Раніше в МАУ повідомили, що авіакомпанія планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України з інших країн.

Нагадаємо,

  • Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.
  • Громадяни, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися до українського консульства та будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами.

Українська правда
Теми: авіа коронавірус карантин


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