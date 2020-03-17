МОК виключає проведення Олімпіади без глядачів – ЗМІ
Вівторок, 17 березня 2020, 05:07
Міжнародний олімпійський комітет стверджує, що філософія та правила проведення Олімпійських ігор виключають проведення змагань при пустих трибунах.
Джерело: The Guardian
Деталі: Газета посилається на свої джерела в олімпійському комітеті.
Така позиція пояснюється тим, що філософія олімпійського руху покликана об’єднувати людей у всьому світі.
Як повідомили джерела, у комітеті не перестають стверджувати, що ігри в Токіо пройдуть у липні. Засідання МОК відбудеться у вівторок, хоча вважається, що питання переносу дати ігор не буде на порядку денному.
Також стало відомо, що комітет визнав, що кваліфікаційні стандарти для спортсменів необхідно пом’якшити. Це потрібно для того, щоб учасники могли бути відібрані для участі в іграх.
Нагадаємо:
- Наприкінці лютого в Японії заявляли, що продовжуватимуть підготовку до Олімпійських Ігор, які мають відбутися влітку у Токіо, хоча перспективи стримування епідемії нового коронавірусу невизначені.
Українська правда