МОК исключает проведение Олимпиады без зрителей – СМИ

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Вторник, 17 марта 2020, 06:07

Международный олимпийский комитет утверждает, что философия и правила проведения Олимпийских игр исключают проведение соревнований при пустых трибунах.

Источник: The Guardian

Детали: Газета ссылается на свои источники в олимпийском комитете.

Такая позиция объясняется тем, что философия олимпийского движения призвана объединять людей во всем мире.

Как сообщили источники, в комитете не перестают утверждать, что игры в Токио пройдут в июле. Заседание МОК состоится во вторник, хотя считается, что вопрос переноса даты игр не будет на повестке дня.

Также стало известно, что комитет признал, что квалификационные стандарты для спортсменов необходимо смягчить. Это нужно для того, чтобы участники могли быть отобраны для участия в играх.

Напомним:

  • В конце февраля в Японии заявляли, что будут продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые должны состояться летом в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии нового коронавируса неопределенны.

Украинская правда
Темы: коронавирус спорт


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