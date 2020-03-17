Унаслідок ворожих обстрілів поранений військовий – ООС

16 березня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели обстріли біля Пісків, Лебединського, Красногорівки, Славного, Новотошківського та Хутора Вільного.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції біля Березового", – йдеться у повідомленні.