Унаслідок ворожих обстрілів поранений військовий – ООС

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Вівторок, 17 березня 2020, 07:33

16 березня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели обстріли біля Пісків, Лебединського, Красногорівки, Славного, Новотошківського та Хутора Вільного.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції біля Березового", – йдеться у повідомленні. 

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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