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Вследствие вражеских обстрелов ранен военный – ООС

Вторник, 17 марта 2020, 06:33
Вследствие вражеских обстрелов ранен военный – ООС

16 марта российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели обстрелы у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Вольного.

"С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции возле Березового", – говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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