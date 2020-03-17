Вследствие вражеских обстрелов ранен военный – ООС
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Вторник, 17 марта 2020, 07:33
16 марта российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Боевики вели обстрелы у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Вольного.
"С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции возле Березового", – говорится в сообщении.
Украинская правда
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