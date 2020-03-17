Вследствие вражеских обстрелов ранен военный – ООС

66 просмотров
Вторник, 17 марта 2020, 07:33

16 марта российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели обстрелы у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Вольного.

"С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции возле Березового", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики 6 раз нарушали "тишину" - ООС 16 марта 2020, 20:17
На Донбассе двое раненых и двое травмированных – ООС 16 марта 2020, 07:12
ООС: 9 обстрелов, военный получил пулевое ранение руки 15 марта 2020, 07:07
Все новости
Главные новости
Коронавирус: преодолели болезнь почти 80 тысяч человек
Правительство запретило массовые мероприятия по всей Украине
Кабмин со среды закрывает пассажирское сообщение между городами
У Зеленского появился кандидат на должность министра экономики
Все новости
психология

6 советов, как контролировать себя во время вспышки гнева

Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

здоровье

Дергается глаз: каковы причины и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів