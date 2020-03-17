Вследствие вражеских обстрелов ранен военный – ООС

16 марта российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели обстрелы у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Вольного.

"С началом этого периода российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции возле Березового", – говорится в сообщении.