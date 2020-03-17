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Українців забирають із Єгипту, Польщі, на Шрі-Ланці застрягли більше сотні громадян

Вівторок, 17 березня 2020, 08:41
Українців забирають із Єгипту, Польщі, на Шрі-Ланці застрягли більше сотні громадян

Українців почали вивозити з Єгипту, на Шрі-Ланці застрягли більше сотні громадян і їх буде більше, з Польщі українців забирають автобусами.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook, Державна прикордонна служба

Деталі: Очільник МЗС коротко описав ранок закордонних справ та ситуацію з українцями, які застрягли в інших країнах.

Пряма мова: "Шрі-Ланка - 105 громадян застрягли. Але їх буде явно більше. Дізнаємося про нових наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки.

Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів. Консул допомагає. Спільно з Владиславом Криклієм (міністр інфраструктури - ред.) працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам.

Польща - вирішуємо з головами деяких обласних держадміністрації питання виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні. Завдяки домовленостям наших прикордонників (подяка Сергію Дейнеко та його колегам) з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні".

Деталі: За даними ДЛСУ, з 00:00 16 березня по 06:00 17 березня виділеними органи місцевої влади автобусами забезпечено доставку в Україну майже 3,4 тисячі українців. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску:

"Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ") – 890 українців, "Рава-Руська" ("Гребенне") – 1550 осіб, "Краківець" ("Корчова") – 950 осіб.

 

Нагадаємо: 

  • Напередодні у Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак. 
  • В аеропорту "Бориспіль", на запит УП, відповіли, що не відмовляли авіакомпанії FlyDubai в обслуговуванні рейсу згідно погодженого графіку. Рішення ж про відміну приймає авіакомпанія. Тому скасування рейсу не пов’язано із діями аеропорту.

Українська правда

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