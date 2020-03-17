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Украинцев забирают из Египта, Польши, на Шри-Ланке застряли более сотни граждан

Вторник, 17 марта 2020, 08:41
Украинцев забирают из Египта, Польши, на Шри-Ланке застряли более сотни граждан

Украинцев начали вывозить из Египта, на Шри-Ланке застряли более сотни граждан и их будет больше, из Польши украинцев забирают автобусами.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, Государственная пограничная служба

Детали: Глава МИД коротко описал утро иностранных дел и ситуацию с украинцами, которые застряли в других странах.

Прямая речь: "Шри-Ланка – 105 граждан застряли. Но будет явно больше. Узнаем о новых наших соотечественников за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шагах.

Египет – SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием (министр инфраструктуры – ред.) работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам.

Польша – решаем с председателями ряда госадминистрации вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе. Благодаря договоренностям наших пограничников (спасибо Сергею Дейнеко и его коллегам) с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, забирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе".

Детали: По данным ГПСУ, с 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органы местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тысячи украинцев. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска:

"Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ( "Корчева") - 950 человек.

 

Напомним:

  • Накануне в Коломбо 105 украинских граждан не смогли вылететь домой, поскольку, по их словам, международный аэропорт "Борисполь" отказался принимать самолет.
  • В аэропорту "Борисполь", по запрос УП, ответили, что не отказывали авиакомпании FlyDubai в обслуживании рейса согласно ранее согласованному графику. Решение же об отмене принимает авиакомпания. Поэтому отмена рейса не связано с действиями аэропорта.

Украинская правда
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