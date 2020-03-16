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На Шрі-Ланці понад сотню українців не посадили на борт до України

Понеділок, 16 березня 2020, 23:21
На Шрі-Ланці понад сотню українців не посадили на борт до України

У Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак. 

Джерело: звернення пасажирів надане УП, коментар "Борисполя" для УП

Деталі: За словами пасажирів, вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде. 

Проте пізніше українцям відмовили у реєстрації. Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилась їх приймати. 

Водночас авіакомпанія готова доставити пасажирів на батьківщину. 

З поміж тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей, – йдеться у зверненні. 

На запит УП в аеропорту "Бориспіль" відповіли, що не мають права скасовувати будь-які авіарейси. Рішення ж про відміну приймає авіакомпанія. 

За їх словами, "Бориспіль" не відмовляв авіакомпанії FlyDubai в обслуговуванні рейсу згідно погодженого графіку. Тому скасування рейсу не пов’язано із діями аеропорту. 

"Тим не менше, аеропорт продовжує обслуговувати рейси згідно із обмеженим добовим графіком. Ми зобов’язані допомогти усім українцям повернутися додому", – додали у пресслужбі. 

Що передувало: 13 березня президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

Передісторія:

  • У п'ятницю влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
  • Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.

Українська правда

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Теми: карантинавіа
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