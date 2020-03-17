На Шрі-Ланці понад сотню українців не посадили на борт до України
У Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.
Джерело: звернення пасажирів надане УП
Деталі: За словами пасажирів, вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде.
Проте пізніше українцям відмовили у реєстрації. Представник авіакомпанії FluDubai пояснив, що Україна відмовилась їх приймати.
Водночас авіакомпанія готова доставити пасажирів на батьківщину.
З поміж тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей, – йдеться у зверненні.
"Українська правда" звернулась за коментарем до пресслужби аеропорту.
Що передувало: 13 березня президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.
Передісторія:
- У п'ятницю влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
- Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.