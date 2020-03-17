На Шрі-Ланці понад сотню українців не посадили на борт до України

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Вівторок, 17 березня 2020, 00:21

У Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак. 

Джерело: звернення пасажирів надане УП

Деталі: За словами пасажирів, вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо -Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде. 

Проте пізніше українцям відмовили у реєстрації. Представник авіакомпанії FluDubai пояснив, що Україна відмовилась їх приймати. 

Водночас авіакомпанія готова доставити пасажирів на батьківщину. 

З поміж тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей, – йдеться у зверненні. 

"Українська правда" звернулась за коментарем до пресслужби аеропорту.

Що передувало: 13 березня президент Володимир Зеленський закликав українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але пообіцяв допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

Передісторія:

  • У п'ятницю влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
  • Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.

Українська правда
Теми: карантин авіа


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