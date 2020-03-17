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У Чернівецькій області поки не знають, чи був у померлої жінки коронавірус

Вівторок, 17 березня 2020, 14:58
У Чернівецькій області поки не знають, чи був у померлої жінки коронавірус

У Чернівецькій області чекають на результати аналізів 15 осіб, у яких підозрюють коронавірус, а даних щодо наявності коронавірусної хвороби Covid-19 у молодої жінки, яка померла, поки немає.

Джерело: повідомлення голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука

Пряма мова: "На превеликий жаль, вчорашній вечір сколихнув нас трагічною звісткою про те, що в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні померла пацієнтка – молода жінка, яка страждала на велику кількість хвороб. Вона лікувалася і в грудні минулого року в цьому відділенні, і через супутні хвороби, через неврологічні ускладнення, які вчора також загострилися, вона померла

Підтвердженого результату про те, що в неї був коронавірус, поки не надійшло  – і про це ми говорити не можемо".

Осачук повідомив: "На разі у центральній державній лабораторії у Києві перебувають на перевірці 15 аналізів, 15 зразків від пацієнтів із нашої області. Сподіваємося, що кінця сьогоднішнього дня зможемо повідомити вам про 10 результатів, які ми очікуємо з години на годину. Дуже бажаю нам почути, що усі вони негативні".

Деталі: Всього зараз у стаціонарних відділеннях лікарень області перебуває 27 людей. В обласній дитячій лікарні перебувають 5 осіб – це троє дітей з батьками.

Осачук зазначив, що стан усіх хворих, які перебувають на лікуванні, є задовольним, вони без високої температури.

За минулу добу до лікарень звернулися ще 4 особи: троє з них лихоманять, одна особа без лихоманки.

Керівник Чернівецької області також повідомив, що придбано дві тестсистеми – кожна з них дозволяє опрацювати до 90 зразків, також у розпорядженні лікарів є швидкі тести.

Крім того, один із меценатів – народний депутат із Буковини – придбав апарат штучної вентиляції легень – обладнання 17 березня прибуло у місто і його підключають.

Цьому передувало: 16 березня в інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка внаслідок "важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції". Однак напередодні у неї брали аналізи на виявлення Covid 2019.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Чернівецька областьздоров'я
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