Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черновицкой области пока не знают, был ли у умершей женщины коронавирус

Вторник, 17 марта 2020, 14:58
В Черновицкой области пока не знают, был ли у умершей женщины коронавирус

В Черновицкой области ждут результаты анализов 15 человек, у которых подозревают коронавирус, а данных о наличии коронавирусной болезни Covid-19 у молодой женщины, которая умерла, пока нет.

Источник: сообщение главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук

Прямая речь: "К большому сожалению, вчерашний вечер всколыхнул нас трагической вестью о том, что в инфекционном отделении областной клинической больницы умерла пациентка – молодая женщина, которая страдала большим количеством болезней. Она лечилась и в декабре прошлого года в этом отделении, и из-за сопутствующих болезней, из-за неврологических осложнений, которые вчера также обострились, она умерла

Подтвержденного результата о том, что у нее был коронавирус, пока не поступило – и об этом мы говорить не можем".

Осачук сообщил: "На данный момент в центральной государственной лаборатории в Киеве находятся на проверке 15 анализов, 15 образцов от пациентов из нашей области. Надеемся, что до конца сегодняшнего дня сможем сообщить вам о 10 результатах, которые мы ожидаем в ближайшие часы. Очень желаю нам услышать, что все они отрицательные".

Детали: Всего сейчас в стационарных отделениях больниц области находится 27 человек. В областной детской больнице находятся 5 человек – это трое детей с родителями.

Осачук отметил, что состояние всех больных, находящихся на лечении, удовлетворительное, они без высокой температуры.

За минувшие сутки в больницы обратились еще 4 человека: трое из них температурят, один человек без лихорадки.

Руководитель Черновицкой области также сообщил, что приобретено две тест-системы – каждая из них позволяет обработать до 90 образцов, также в распоряжении врачей есть быстрые тесты.

Кроме того, один из меценатов – народный депутат с Буковины – приобрел аппарат искусственной вентиляции легких; оборудование 17 марта прибыло в город и его подключают.

Этому предшествовало: 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы скончалась женщина в результате "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции". Однако накануне у нее брали анализы на выявление Covid 2019.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Черновицкая областьздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: