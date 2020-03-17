В Черновицкой области пока не знают, был ли у умершей женщины коронавирус

В Черновицкой области ждут результаты анализов 15 человек, у которых подозревают коронавирус, а данных о наличии коронавирусной болезни Covid-19 у молодой женщины, которая умерла, пока нет.

Источник: сообщение главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук

Прямая речь: "К большому сожалению, вчерашний вечер всколыхнул нас трагической вестью о том, что в инфекционном отделении областной клинической больницы умерла пациентка – молодая женщина, которая страдала большим количеством болезней. Она лечилась и в декабре прошлого года в этом отделении, и из-за сопутствующих болезней, из-за неврологических осложнений, которые вчера также обострились, она умерла

Подтвержденного результата о том, что у нее был коронавирус, пока не поступило – и об этом мы говорить не можем".

Осачук сообщил: "На данный момент в центральной государственной лаборатории в Киеве находятся на проверке 15 анализов, 15 образцов от пациентов из нашей области. Надеемся, что до конца сегодняшнего дня сможем сообщить вам о 10 результатах, которые мы ожидаем в ближайшие часы. Очень желаю нам услышать, что все они отрицательные".

Детали: Всего сейчас в стационарных отделениях больниц области находится 27 человек. В областной детской больнице находятся 5 человек – это трое детей с родителями.

Осачук отметил, что состояние всех больных, находящихся на лечении, удовлетворительное, они без высокой температуры.

За минувшие сутки в больницы обратились еще 4 человека: трое из них температурят, один человек без лихорадки.

Руководитель Черновицкой области также сообщил, что приобретено две тест-системы – каждая из них позволяет обработать до 90 образцов, также в распоряжении врачей есть быстрые тесты.

Кроме того, один из меценатов – народный депутат с Буковины – приобрел аппарат искусственной вентиляции легких; оборудование 17 марта прибыло в город и его подключают.

Этому предшествовало: 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы скончалась женщина в результате "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции". Однако накануне у нее брали анализы на выявление Covid 2019.