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УЄФА перенесла Євро-2020

Вівторок, 17 березня 2020, 14:01
УЄФА перенесла Євро-2020

Спілка європейських футбольних асоціацій перенесла чемпіонат Європи 2020 на літо 2021 року через коронавірус.

Джерело: Норвезька федерація футболу з посиланням на рішення УЄФА у Twitter

Дослівно: "УЄФА відклав проведення Євро-2020 до літа 2021 року, аби дати європейським лігам більше часу для завершення сезону в умовах пандемії коронавірусу."

Деталі: Чемпіонат Європи 2020 буде проводитися з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Таке рішення прийняли за підсумками відеоконференції 17 березня 55 асоціацій, які входять до складу УЄФА, члени правління Асоціації європейських клубів, представники європейських ліг і профспілки гравців FIFPro.

Про те, що УЄФА може відкласти чемпіонат на 2021 рік, ще 12 березня писала французька L'Equipe.

Матчі європейського чемпіонату мають прийняти 12 міст: Амстердам, Баку, Рим, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Більбао.

 

Також в УЄФА вирішили дограти європейські чемпіонати до кінця червня. Зокрема фінал Ліги чемпіонів має відбутися 27 червня, а фінал Ліги Європи – 24 червня.

Передісторія:

  • У 2020 році континентальна першість була запланована на період з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.
  • Висловлювалося побоювання, що переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем у боротьбі з вірусом.
  • До фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Жереб визачив команді Андрія Шевченка групу С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник мав визначитися після плей-офф Ліги Націй.
  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

Українська правда

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Теми: футболУЄФАчемпіонат Європи
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