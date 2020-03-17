УЄФА перенесла Євро-2020

Спілка європейських футбольних асоціацій перенесла чемпіонат Європи 2020 на літо 2021 року через коронавірус.

Джерело: Норвезька федерація футболу з посиланням на рішення УЄФА у Twitter

Дослівно: "УЄФА відклав проведення Євро-2020 до літа 2021 року, аби дати європейським лігам більше часу для завершення сезону в умовах пандемії коронавірусу."

Деталі: Чемпіонат Європи 2020 буде проводитися з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Таке рішення прийняли за підсумками відеоконференції 17 березня 55 асоціацій, які входять до складу УЄФА, члени правління Асоціації європейських клубів, представники європейських ліг і профспілки гравців FIFPro.

Про те, що УЄФА може відкласти чемпіонат на 2021 рік, ще 12 березня писала французька L'Equipe.

Матчі європейського чемпіонату мають прийняти 12 міст: Амстердам, Баку, Рим, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Більбао.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Також в УЄФА вирішили дограти європейські чемпіонати до кінця червня. Зокрема фінал Ліги чемпіонів має відбутися 27 червня, а фінал Ліги Європи – 24 червня.

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