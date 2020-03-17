УЕФА дала дедлайн доиграть европейские чемпионаты

Европейские чемпионаты по футболу должны быть доиграны до 30 июня.

Источник: Sportarena

Детали: Такое решение приняли на видео-конференции УЕФА с членами всех 55 национальных ассоциаций.

Для этого союз принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

Также Лига чемпионов и Лига Европы продолжат свои матчи только после того, как улучшится ситуация с пандемией коронавируса COVID-19.

На сегодняшний день еврокубки и большинство национальных чемпионатов приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Из европейских первенств продолжаются турниры без зрителей в Украине, Азербайджане, России и Турции.

Отмечается, что необходимость завершить первенства в Европе до 30 июня связана с контрактами игроков. Многие соглашения футболистов заканчиваются в конце сезона.

Матчи плей-офф Лиги наций, по итогам которых должны определиться последние участники Евро-2020, перенесены на начало июня в связи с пандемией коронавируса.

Также в начале лета состоятся товарищеские матчи, которые должны были пройти в конце марта.

Что предшествовало: Стало известно, что товарищеские матчи сборной Украины против Франции (27 марта) и Польши (31 марта) не будут сыграны в связи с распространяющимся коронавирусом.

УЕФА официально перенес Евро-2020 на 2021 год. Матчи главного турнира европейского континента пройдут в следующем году с 11 июня по 11 июля.