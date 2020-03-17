В зоні ООС поранили двох українських військових

Сьогодні, 17 березня, збройні формування Росії обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Поранених доставили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я бійців задовільний.

В ООС запевняють, що достойно відповіли російським окупантам.