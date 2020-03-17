В зоні ООС поранили двох українських військових

326 переглядів
Вівторок, 17 березня 2020, 18:16

Сьогодні, 17 березня, збройні формування Росії обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Поранених доставили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я бійців задовільний.

В ООС запевняють, що достойно відповіли російським окупантам.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії війна Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Унаслідок ворожих обстрілів поранений військовий – ООС 17 березня 2020, 07:33
Бойовики 6 разів порушували "тишу" – ООС 16 березня 2020, 20:17
На Донбасі двоє поранених та двоє травмованих – ООС 16 березня 2020, 07:12
Усі новини
Головні новини
У столичний транспорт не будуть пускати без масок і більше 10 людей – КМДА
УЄФА перенесла Євро-2020
У МОЗ допускають продовження карантину
Арахамія: бунтуючим "слугам народу" детально пояснили стратегію Єрмака по ОРДЛО
Усі новини
здоров'я

Грип 2020: симптоми, лікування, як передається і як відрізнити від застуди

Фото

13 фото, які покажуть, що чорні коти точно (не) схожі на передвісників біди